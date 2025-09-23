Diese App bringt Minimalismus aufs Android-Handy

Diese App bringt Minimalismus aufs Android-Handy

Veröffentlicht 23.09.2025 - 00:09 Uhr

Schluss mit bunten Icons, Blinkerei und anderen Reizen: Diese Android-Oberfläche zeigt nur Text - und maximal acht Apps.
