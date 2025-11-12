US-Münzanstalt prägt letzten Penny

Veröffentlicht 12.11.2025 - 23:33 Uhr

Nach mehr als 230 Jahren werden keine neuen 1-Cent-Münzen mehr in Umlauf gebracht – sie sind schlicht zu teuer.
© dpa

