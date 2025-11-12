Irak: Koalition von Regierungschef al-Sudani gewinnt Wahl

Veröffentlicht 12.11.2025 - 23:45 Uhr

Das Bündnis von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak. Ob er Regierungschef bleiben kann, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
© dpa

