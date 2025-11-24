US-Handelsminister: Zolldeal für «ausgewogene» Digitalregeln

Veröffentlicht 24.11.2025 - 16:36 Uhr

Weniger Zölle auf Stahl und Aluminium – wenn die EU bei Digitalregeln nachgibt? US-Minister Lutnick macht in Brüssel Andeutungen für einen möglichen Deal.
EUInternetWirtschaftspolitikEuropaUSABruxelles
