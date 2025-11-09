US-Behörde verhängt Flugverbot für MD-11-Frachtflieger

Veröffentlicht 09.11.2025 - 14:12 Uhr

Nach einem Absturz in den USA dürfen MD-11-Frachtflugzeuge vorerst nicht mehr starten. Die Luftfahrtbehörde FAA ordnet Inspektionen an. Paketdienstleister haben bereits reagiert.
