Alcaraz feiert Auftaktsieg bei ATP Finals

Veröffentlicht 09.11.2025 - 16:03 Uhr

Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner - für fast alle Experten wird einer der beiden Tennisstars beim Prestigeturnier in Turin triumphieren. Alcaraz hat die erste Hürde schon mal erfolgreich gemeistert.
© dpa

