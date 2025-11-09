  • Home
Rückenwind für Olympia: DEB-Team gewinnt Deutschland Cup

Veröffentlicht 09.11.2025 - 17:06 Uhr

Nach dem Rückschlag gegen Österreich zeigt sich das DEB-Team deutlich verbessert. Der Sieg beim Deutschland Cup gibt Selbstvertrauen für die Winterspiele.
© Carsten Lappe, dpa

