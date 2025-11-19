Umfrage: Verbraucher ziehen Debitkarte dem Bargeld vor

Veröffentlicht 19.11.2025 - 04:03 Uhr

Die Liebe der Deutschen zum Bargeld schwindet. Immer mehr Menschen bezahlen per Karte und Smartphone, besonders die Jungen. Bedenken haben Verbraucher bei einem anderen Zahlungsweg.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH