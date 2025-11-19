Libanon: 13 Tote bei israelischem Angriff auf Palästinenser

19.11.2025

Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Hamas im Libanon sind selten. Nun sollen bei einer solchen Attacke mindestens 13 Menschen getötet worden sein.
