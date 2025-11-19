Neuschnee, Frost und Glätte zur Wochenmitte

Veröffentlicht 19.11.2025 - 05:30 Uhr

Winterliche Woche in Deutschland: Im Harz gibt es weiter Neuschnee, im Süden wird es frostig kalt. Auch im hohen Norden könnte etwas Schnee fallen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH