Studie: Viele sparen, um ihr Erspartes zu sichern

Veröffentlicht 18.11.2025 - 13:18 Uhr

Die Konsumlust bleibt im Keller. Viele Menschen in Deutschland sparen lieber, statt ihr Geld auszugeben. Eine Studie hat untersucht, wieso das so ist.
