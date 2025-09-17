Solarfirma Meyer Burger: Rettungsversuche gescheitert

Solarfirma Meyer Burger: Rettungsversuche gescheitert

Veröffentlicht 17.09.2025 - 10:33 Uhr

Rettung geplatzt: Warum auch Investoren keinen Ausweg für die Schweizer Solarfirma sehen und was jetzt mit den Standorten passiert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH