Goldfavorit Weber zieht ins Finale ein



Veröffentlicht 17.09.2025 - 12:45 Uhr

Goldkandidat Julian Weber schafft bei der Leichtathletik-WM locker den Sprung in den Endkampf - trotz anfänglicher Probleme in der Speerwurf-Qualifikation.
