Deutscher Urlauber stirbt an Wasserfall in Italien

Veröffentlicht 17.09.2025 - 08:45 Uhr

Im Piemont kommt ein 76 Jahre alter Tourist bei einem Sturz ums Leben. Vermutet wird, dass der Mann ein Foto machen wollte.
