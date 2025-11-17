EZB-Vizepräsident warnt vor Börsenkorrektur durch KI-Schock

Veröffentlicht 17.11.2025 - 10:18 Uhr

An den Finanzmärkten sind die Sorgen vor einer Blase rund um Künstliche Intelligenz gestiegen. Nun warnt EZB-Vizepräsident de Guindos vor Verlusten an den Aktienmärkten.
