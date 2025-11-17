Medien: VfL Wolfsburg will Hoffenheims Sportchef Schicker

Aktualisiert 17.11.2025 - 11:22 Uhr

Der Trainer ist weg, der Sportdirektor ist weg, der Geschäftsführer wackelt: Eine heiße Spur des Wolfsburger Umbruchs führt jetzt nach Hoffenheim. Dort ist die Unruhe noch viel größer.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH