Bloß nicht wie Ronaldo: Das droht DFB-Stars bei Rot

Veröffentlicht 17.11.2025 - 11:24 Uhr

Alle wollen zur Fußball-WM. Eine Sperre für das Turnier 2026 wäre bitter. Deshalb müssen auch die DFB-Profis im letzten Quali-Gruppenspiel aufpassen. Zwei Münchner stehen besonders im Fokus.
