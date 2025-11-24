Contitech kündigt Stellenabbau an

Veröffentlicht 24.11.2025 - 14:30 Uhr

Die Conti-Tochter Contitech soll von 2028 an jährlich 150 Millionen Euro sparen. Dafür werden auch Stellen abgebaut. Die Gewerkschaft IGBCE beklagt die «Filetierung» eines Traditionskonzerns.
