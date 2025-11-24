Merz reist noch vor Jahresende nach Israel

Veröffentlicht 24.11.2025 - 14:24 Uhr

Lange Zeit galt ein Antrittsbesuch des Kanzlers in Israel wegen des Gaza-Kriegs als undenkbar. Mit dem seit eineinhalb Monaten geltenden Waffenstillstand hat sich das geändert.
DiplomatieRegierungIsraelDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH