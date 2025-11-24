Sudans Staatschef lehnt US-Entwurf zu Waffenruhe ab

Veröffentlicht 24.11.2025 - 14:21 Uhr

Kurz keimte Hoffnung auf, als die RSF-Miliz nach zweieinhalb Jahren schwerster Gewalt einer Waffenruhe zustimmte. Die Armee schwieg lange - und meldet sich jetzt mit deutlichen Worten zurück.
KonflikteDiplomatieSudanUSAVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienÄgypten
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH