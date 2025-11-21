Bundesrat stimmt Finanzabsicherung für Deutschlandticket zu

Veröffentlicht 21.11.2025 - 10:36 Uhr

Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket. Sie haben nun Klarheit: Das Ticket gibt es mindestens bis 2030. Wie teuer es 2027 wird, ist aber unklar.
VerkehrBundesratDeutschland
