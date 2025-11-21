  • Home
  • Nutzung wandelt sich: KI-Chats auf dem Vormarsch bei Suche im Internet

KI-Chats auf dem Vormarsch bei Suche im Internet

Veröffentlicht 21.11.2025 - 10:36 Uhr

Junge Nutzer chatten lieber mit KI als zu googeln. Die Antworten der KI werden häufig nicht überprüft. Falsche Infos haben viele schon entdeckt.
