Allianz verdient überraschend viel

Allianz verdient überraschend viel

Veröffentlicht 07.08.2025 - 07:54 Uhr

Der Versicherungskonzern liefert ein Rekordhalbjahr - und sprengt die Erwartungen. Dabei spielen auch die geringeren Katastrophenschäden eine Rolle.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH