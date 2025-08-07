Direkt zum Hauptinhalt springen
DFB-Frauen rutschen in der Weltrangliste ab
Home
Sport
Fußball-News
Nach der EM:
DFB-Frauen rutschen in der Weltrangliste ab
DFB-Frauen rutschen in der Weltrangliste ab
Veröffentlicht 07.08.2025 - 10:36 Uhr
In der Rangliste des Fußball-Weltverbandes ist das deutsche Frauen-Nationalteam aus den Top drei gerutscht. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter.
