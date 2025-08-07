Direkt zum Hauptinhalt springen
Medien: RB-Stürmer Sesko entscheidet sich für Manchester
Fußball-Bundesliga:
Medien: RB-Stürmer Sesko entscheidet sich für Manchester
Medien: RB-Stürmer Sesko entscheidet sich für Manchester
Veröffentlicht 07.08.2025 - 10:45 Uhr
Newcastle oder Manchester? Der Slowene hatte die Qual der Wahl. Er wird wohl ins Old Trafford gehen.
