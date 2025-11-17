Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen

Veröffentlicht 17.11.2025 - 13:39 Uhr

In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH