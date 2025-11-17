Chile: Kommunistin und Rechter ziehen in Stichwahl ein

Zwar gewinnt die Kandidatin der Linksregierung die erste Runde der Präsidentenwahl knapp, dennoch steht das südamerikanische Land vor einem Rechtsruck.
