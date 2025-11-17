TikToker hängen kurzzeitig eigenes Bild in Louvre

Veröffentlicht 17.11.2025 - 16:18 Uhr

Zwei junge Männer spielen dem weltberühmten Louvre einen Streich: In der Nähe der «Mona Lisa» hängen sie einfach ihr eigenes Bild an die Wand. Das könnte Konsequenzen haben.
