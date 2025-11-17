Weitere Festnahmen nach Tod von Hamburger Mutter und Kindern

Aktualisiert 17.11.2025 - 17:20 Uhr

Nach dem Tod einer Mutter aus Hamburg und ihrer zwei Kinder sollen toxikologische Gutachten Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Mehrere Menschen wurden festgenommen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH