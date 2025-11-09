Supertaifun «Fung-Wong» trifft in den Philippinen auf Land

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:30 Uhr

Zwei Taifune in einer Woche: Nach dem verheerenden Sturm «Kalmaegi» hat nun «Fung-Wong» mit noch mehr Wucht die Philippinen erreicht.
© dpa

