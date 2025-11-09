Nach Fan-Protesten: Wittmann stellt Strafanzeige

Veröffentlicht 09.11.2025 - 17:18 Uhr

Spieleragent Roger Wittmann lässt sich Fahndungsplakate von Hoffenheimer Anhängern nicht gefallen. Der Vertraute von Mäzen Dietmar Hopp schaltet seinen Anwalt ein.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH