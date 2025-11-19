Südkoreanische Fähre mit 267 Menschen auf Grund gelaufen

Veröffentlicht 19.11.2025 - 15:18 Uhr

Beim Aufprall der Fähre sind nach bisherigem Stand fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Passagiere werden derzeit mit Patrouillenbooten in Sicherheit gebracht.
UnfälleSchifffahrtNotfallSüdkorea
