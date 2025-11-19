DFB-Konkurrent Portugal zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück

Veröffentlicht 19.11.2025 - 16:30 Uhr

Deutschlands Fußballerinnen hoffen auf den Zuschlag für die EM 2029. Nach Italien steigt ein weiterer Rivale vorzeitig aus dem Rennen aus.
NationalteamFrauenEMDFBFußballDeutschlandPortugalNyonVaud
