Mehr als 50 Verletzte bei schwerem Zugunglück in Tschechien

Aktualisiert 20.11.2025 - 09:34 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Züge in Tschechien werden mehr als 50 Menschen verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.
