  Bundesverfassungsgericht: Karlsruhe rügt Durchsuchung ohne Beschluss bei Abschiebung

Karlsruhe rügt Durchsuchung ohne Beschluss bei Abschiebung

Veröffentlicht 20.11.2025 - 11:15 Uhr

Polizisten drangen vor sechs Jahren in ein Zimmer ein, um einen Mann abzuschieben - ohne richterlichen Beschluss. Dessen Beschwerde hat nun am höchsten deutschen Gericht Erfolg.
Verfassung (Gesetz)JustizMigrationPolizeiFlüchtlingDeutschlandBerlinKarlsruhe
