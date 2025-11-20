Tötung am Ende von Beziehung häufigste Art des Femizids

Veröffentlicht 20.11.2025 - 11:09 Uhr

Die meisten Femizide in Deutschland passieren in Beziehungen – häufig ausgelöst durch Eifersucht und auch Sexismus. Und oft steht laut einer Studie am Anfang die Trennung.
FrauenKriminalitätGesellschaftWissenschaftDeutschlandBaden-WürttembergNiedersachsen
