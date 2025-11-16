Hunderte Schafe ziehen mitten durch die Nürnberger Altstadt

Veröffentlicht 16.11.2025 - 15:00 Uhr

Jedes Jahr ein Spektakel: 600 Schafe ziehen durch die historische Nürnberger Altstadt. Die Tiere sind eine Attraktion für die Menschen und von großem Nutzen für die Natur.
© dpa

