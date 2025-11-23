Golduhr von Titanic-Paar für 2 Millionen Euro versteigert

Veröffentlicht 23.11.2025 - 18:21 Uhr

Das im Titanic-Film ikonisch inszenierte Straus-Ehepaar gehörte zu den wenigen Erste-Klasse-Passagieren, die bei dem Schiffbruch ums Leben kamen. Ihre Uhr erzielt nun eine Rekordsumme.
LeuteAuktionFilmSchifffahrtGeschichteGroßbritannien
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH