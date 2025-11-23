Golduhr von Titanic-Paar für 2 Millionen Euro versteigert

Das im Titanic-Film ikonisch inszenierte Straus-Ehepaar gehörte zu den wenigen Erste-Klasse-Passagieren, die bei dem Schiffbruch ums Leben kamen. Ihre Uhr erzielt nun eine Rekordsumme.

