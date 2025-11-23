Israel: Hisbollah-Anführer in Beirut getötet

Aktualisiert 23.11.2025 - 18:25 Uhr

Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kommt es erneut zu einem tödlichen Angriff in Beirut. Eines der Opfer war nach israelischen Angaben ein ranghohes Mitglied der libanesischen Miliz.
NahostKonflikteIsraelLibanon
© dpa

