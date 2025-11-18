Frau gibt versehentlich Katze im Paket auf

Veröffentlicht 18.11.2025 - 14:45 Uhr

Ein leises Miauen sorgt in einer Bäckereifiliale für Aufregung: Wie eine Mitarbeiterin zur Retterin einer offenbar verschlafenen Katze wurde.
