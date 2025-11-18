«Filiale» von Mexiko-Drogenkartell in Spanien zerschlagen

Veröffentlicht 18.11.2025 - 14:18 Uhr

Massiver Schlag gegen die Drogenmafia: In Spanien gehen der Polizei gleich mehrere Verdächtige ins Netz, die von den USA schon seit Jahren mit Hochdruck gesucht wurden.
© dpa

