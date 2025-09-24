Festnahme nach Hackerangriff auf Flughäfen

Aktualisiert 24.09.2025 - 16:41 Uhr

Die britischen Behörden melden nach dem Cyberangriff auf das IT-System an mehreren Flughäfen eine Festnahme. Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang.
