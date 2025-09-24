Deutscher stirbt beim Tauchen vor Elba

Veröffentlicht 24.09.2025 - 22:33 Uhr

Im Urlaub auf der italienischen Insel macht ein 80-jähriger Bundesbürger einen Tauchgang. Im Wasser verliert er das Bewusstsein. Alle Hilfe kommt zu spät.
