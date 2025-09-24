Auftaktpleite für Tedesco mit Fenerbahce

Veröffentlicht 24.09.2025 - 23:00 Uhr

Ein Ex-Bundesligaprofi trifft in Zagreb gleich doppelt gegen Fenerbahce - zum Leidwesen von Istanbuls neuem Coach Domenico Tedesco.
© dpa

