Christina Block wirft ihrem Ex-Mann versuchte Nötigung vor

Veröffentlicht 06.11.2025 - 11:00 Uhr

Gab Christina Block den Auftrag, ihre Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark entführen zu lassen? Die Unternehmerin wirft der Nebenklage einen Nötigungsversuch vor.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH