Tschechien: Regierung tritt nach Wahlniederlage zurück

Veröffentlicht 06.11.2025 - 13:12 Uhr

Petr Fiala muss nach vier Jahren als Regierungschef gehen. Der Milliardär Andrej Babis will mit einem rechten Bündnis zurück an die Spitze. Doch ein Gesetz könnte zum Hindernis werden.
© dpa

