Fahrzeugschein auf dem Handy: Bund startet neue App

Veröffentlicht 06.11.2025 - 04:33 Uhr

Er soll ein Baustein sein gegen den Papierkram: der digitale Fahrzeugschein. Was dazu geplant ist - und was digital sonst noch kommen soll.
© Andreas Hoenig, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH