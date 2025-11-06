Tarifvertrag: Mutterschutz stoppt Verfall von Urlaubstagen

Veröffentlicht 06.11.2025 - 06:03 Uhr

Resturlaub verfällt nach dem Mutterschutz oder der Elternzeit nicht automatisch. Was ein aktuelles Urteil für Beschäftigte und ihre Urlaubsansprüche bedeutet.
