Festnahme im Kindergarten: Kritik am ICE-Einsatz in Chicago

Veröffentlicht 06.11.2025 - 07:51 Uhr

Vor den Augen von Kindern und Kollegen nehmen US-Beamte eine schreiende Kindergärtnerin fest - ein Vater filmt alles. Jetzt wird der Fall landesweit diskutiert.
