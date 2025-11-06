Weitere Durchsuchungen im Fall Fabian

Aktualisiert 06.11.2025 - 09:51 Uhr

Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsucht die Polizei erneut mehrere Objekte in Reimershagen und im Nachbarort Rum Kogel. Am Nachmittag wollen die Ermittler Details bekanntgeben.
